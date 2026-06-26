中日・松山晋也 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグの抑え投手部門では松山晋也（中日）がマルティネス（巨人）を抜いて3位に浮上。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

279,215　山野太一（ヤクルト）

261,325　高橋遥人（阪神）

117,286　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

419,045　大勢（巨人）

266,128　星知弥（ヤクルト）

88,889　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

485,763　キハダ（ヤクルト）

226,055　岩崎優（阪神）

182,116　松山晋也（中日）

＜捕手＞

304,627　古賀優大（ヤクルト）

268,865　坂本誠志郎（阪神）

222,583　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

520,597　大山悠輔（阪神）

249,531　オスナ（ヤクルト）

195,779　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

406,521　中野拓夢（阪神）

277,980　牧秀悟（DeNA）

195,186　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

617,030　佐藤輝明（阪神）

258,806　武岡龍世（ヤクルト）

153,386　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

400,110　長岡秀樹（ヤクルト）

362,268　村松開人（中日）

213,926　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

654,779　森下翔太（阪神）

362,414　細川成也（中日）

361,883　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

264,649　伊藤大海（日本ハム）

184,212　平良海馬（西武）

137,619　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

300,118　鈴木昭汰（ロッテ）

251,042　甲斐野央（西武）

247,448　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

320,441　マチャド（オリックス）

312,185　横山陸人（ロッテ）

244,553　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

403,910　田宮裕涼（日本ハム）

246,669　若月健矢（オリックス）

172,552　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

480,444　清宮幸太郎（日本ハム）

367,307　ネビン（西武）

275,515　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

379,337　小川龍成（ロッテ）

325,934　太田椋（オリックス）

250,084　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

517,936　栗原陵矢（ソフトバンク）

289,627　郡司裕也（日本ハム）

192,851　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

302,786　水野達稀（日本ハム）

291,166　友杉篤輝（ロッテ）

215,000　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

546,123　万波中正（日本ハム）

480,579　西川史礁（ロッテ）

422,024　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

499,452　レイエス（日本ハム）

343,002　柳田悠岐（ソフトバンク）

213,622　ポランコ（ロッテ）