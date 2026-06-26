FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で、日本代表とブラジル代表が対戦することが決定した。

ブラジル国内で今大会を放送するブラジル大手メディア『globo』は、「ワールドカップでブラジルと対戦する日本について知ろう」と題した特集記事を掲載。日本代表の特徴や注目選手を紹介している。記事では、森保一監督による長期政権や3バックをベースとした戦術に触れ、「チームは3バックを主体としてプレーするが、決して守備的な姿勢ではない。攻撃面ではよく動き、選手同士は頻繁にポジションチェンジ。素早いボールコントロールとフィニッシュを基本としている」と分析した。

また現時点でのベストメンバーとして、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛（冨安健洋）、板倉滉（谷口彰悟）、伊藤洋輝、MF堂安律、佐野海舟、田中碧、中村敬斗、鎌田大地、伊東純也（前田大然）、FW上田綺世をピックアップ。中でも注目選手として中村と上田の2人を挙げている。

グループステージで1ゴール1アシストを記録した中村については「グループステージで特に目立った選手の一人。フランスのスタッド・ランスに所属しており、攻撃的なプレーで存在感を発揮する」と紹介。上田については「オランダのフェイエノールトで公式戦40試合に出場し、26ゴールを挙げてキャリア最高のシーズンを終えたばかり。ワールドカップでも好調を維持し、グループステージで2ゴールを記録した」と高く評価した。

【ゴール動画】試合を動かしたのは両チームのスピードスター！