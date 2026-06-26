6月30日（火）日本時間2時〜、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表対ブラジル代表が行われる。
今大会を中継するNHKでは、BSにて同日1時10分から放送を開始。解説は本田圭佑が務めることを発表した。なお、NHK ONEでの配信は行わない。
地上波ではフジテレビ系列が生中継することが決定している。【ゴール動画】試合を動かしたのは両チームのスピードスター！
6月30日（火）日本時間2時〜、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表対ブラジル代表が行われる。
今大会を中継するNHKでは、BSにて同日1時10分から放送を開始。解説は本田圭佑が務めることを発表した。なお、NHK ONEでの配信は行わない。
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