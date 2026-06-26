日本時間26日にFIFAワールドカップ2026 グループF 第3節 日本代表vsスウェーデン代表が行われ、1－1で両者が勝ち点1を分け合った。森保ジャパンは同グループ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。同30日に行われるラウンド32ではブラジル代表と対戦する。

75分、ついにその瞬間が訪れた。日本代表DF長友佑都（FC東京）がFW中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）との交代で途中出場し、5大会連続W杯出場を飾った。39歳の大ベテランは対峙するスウェーデン代表FWアンソニー・エランガにしっかりと対応し、試合を“クローズする”役割を完遂。1－1で引き分けたチームに貢献した。

試合後、長友は自身の公式Xを更新。「4年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない。そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」と、熱いメッセージを綴った。さらに「日本一丸でブラジル倒すよ」と、“サッカー王国”撃破に向けて意気込んでいる。

森保ジャパンが“新しい景色”を見るべく挑むラウンド32のブラジル代表戦は、日本時間30日の2:00にキックオフを迎える。

【画像】長友佑都が“サッカー王国”撃破宣言！