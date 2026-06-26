栃木シティは26日、元ノルウェー代表FWトクマック・チョル・グエンをアル・アフドゥードゥ（サウジアラビア）から完全移籍で獲得したことを発表した。

1993年10月20日生まれのグエンは現在32歳。ノルウェーのほか、アフリカ大陸にもルーツを持つ“点取り屋”は、母国のストレームスゴトセトでプロキャリアを始めた後、フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）やユールゴーデンス（スウェーデン）などでもプレー。また、2021年にはノルウェー代表デビューも飾っていた。

栃木シティに加入するトクマック・チョル・グエンは、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「このクラブと契約できたことをとても嬉しく思うとともに、感謝しています。このチームの一員になれたことを光栄に思いますし、今シーズンにチームとともに成し遂げられることを楽しみにしています。また、私を信頼し、評価してくださった監督と社長にも感謝を申し上げます。チームの成功のために、毎日ベストを尽くして取り組んでいきます。そして何より、ファン・サポーターの皆さんにお会いし、皆さんの声援を受けながらプレーできることを楽しみにしています。ともに素晴らしいシーズンをつくり上げていきましょう」