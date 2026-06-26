日本野球機構は26日、『ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026』の出場選手を発表した。
昨季まではイースタン選抜、ウエスタン選抜に分かれて対戦したが、今季はセントラル・リーグ選抜、パシフィック・リーグ選抜に分けて対戦。オイシックスの選手はセントラル・リーグ選抜、ハヤテの選手はパシフィック・リーグ選抜に入った。7月27日（月）HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われる。
▼ セントラル・リーグ選抜
【監督】
飯山裕志（中日）
【コーチ】
石井琢朗（巨人）
平田 勝男（阪神）
【投手】
園田純規（巨人）
武田陸玖（DeNA）
牧野憲伸（中日）
井上剣也（中日）
茨木秀俊（阪神）
齊藤汰直（広島）
高野結羽（オイシックス新潟）
【捕手】
矢野泰二郎（ヤクルト）
小林結太（広島）
山田和（オイシックス新潟）
【内野手】
小濱佑斗（巨人）
藤井健翔（巨人）
松下歩叶（ヤクルト）
小田康一郎（DeNA）
宮下朝陽（DeNA）
谷端将伍（阪神）
佐々木泰（広島）
高義博（オイシックス新潟）
【外野手】
皆川岳飛（巨人）
モイセエフ ニキータ（ヤクルト）
能戸輝夢（中日）
岡城快生（阪神）
▼ パシフィック・リーグ選抜
【監督】
小関竜也（西武）
【コーチ】
斉藤和巳（ソフトバンク）
風岡尚幸（オリックス）
【投手】
大川慈英（日本ハム）
大内誠弥（楽天）
杉山遙希（西武）
冨士大和（西武）
石垣元気（ロッテ）
山口廉王（オリックス）
東松快征（オリックス）
村上泰斗（ソフトバンク）
佐藤友紀（ハヤテ）
【捕手】
岡村了樹（ロッテ）
佐藤英雄（ハヤテ）
【内野手】
大塚瑠晏（日本ハム）
陽柏翔（楽天）
横田蒼和（西武）
櫻井ユウヤ（ロッテ）
高橋隆慶（ソフトバンク）
石見颯真（ソフトバンク）
【外野手】
エドポロ ケイン（日本ハム）
幌村黛汰（楽天）
麦谷祐介（オリックス）
廣沢新太郎（ハヤテ）