スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が、日本代表戦を振り返った。スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』が伝えた。

現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で、スウェーデンは日本と対戦した。グループ3位で最終戦に臨んだスウェーデン。3位での通過を確実なものとするためにも、最低でも引き分けたい中で、ポッター監督はヴィクトル・ギェケレシュ、アレクサンダー・イサク、アンソニー・エランガの3トップを採用した。

試合は前半は0ー0のスコアレスで終えた中、日本が後半早々に前田大然のゴールで先制する展開に。1点ビハインドとなったスウェーデンだったが、エランガがカットインから左足シュートを叩き込んで早々に同点に。その後も押し込んだが、日本の守備を崩しきれずに1ー1のドロー。3位に終わったものの、グループステージ突破が確定した。

オランダ戦での大敗から立ち直る姿を見せたスウェーデン代表。「本当に誇りに思う。オランダ戦の後、この数日間は非常にタフな時間を過ごした。ただ、多くのトップクラスを抱える強豪に対し、これほど素晴らしいリアクションを見せてくれた選手たちを称えたい」と、先制されながらも引き分けに持ち込んだ選手たちを評価。「今日の試合では、我々のクオリティ、結束力、そして安定感を示すことができたと思う。必要であり、獲得に値する勝ち点1を手にできた」と、勝ち点1を獲得してグループステージ突破を決めたことに安堵した。

引き分け以上の結果が必要な中で、ポッター監督は守護神の変更を行うなど、数名を入れ替えた。「結果がどっちに転ぶ可能性もあったことは分かっている」と、最悪の結果になる可能性も考えたとしたポッター監督。「もし負けていれば、厳しい質問が飛んでくる準備ができていただろうからね」と、微笑みながら冗談も交えてコメントした。ただ、「チームにとってベストだと信じる決断を下す必要がある。今回はそれが正しい選択だと感じた」と、メンバー選考には自信があったとした。

また、先発起用し同点ゴールをあげたエランガについては「彼はピッチ内外を問わず、信じられないほど素晴らしい。チームを支え、プレーできる準備をいつでも整えている。オランダ戦でもワールドクラスのゴールを決めていたし、今日もまた決めてくれた。チームを助ける準備が常にできており、活躍を心から嬉しく思う」と、大会を通じての活躍に称賛の言葉を送った。

【動画】グループ突破をかけた戦いは、ドロー決着