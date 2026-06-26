日本時間26日にFIFAワールドカップ2026 グループF 第3節 日本代表vsスウェーデン代表が行われ、1－1で両者が勝ち点1を分け合った。森保ジャパンは同グループ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。同30日に行われるラウンド32ではブラジル代表と対戦する。

北中米W杯直前で負傷によるチーム離脱および日本代表引退を発表したMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）は、スウェーデン代表戦後に自身の公式Xを更新。遠藤は、ブラジル代表との対戦が決定したことを伝える日本サッカー協会（JFA）のX投稿を引用し「日本の力を一つにして、勝ちましょう」とメッセージを発信。現時点で5万以上もの「いいね！」がついている。

初戦のオランダ代表戦（△ 2－2）、第2節のチュニジア代表戦（〇 4－0）と同様に、スウェーデン代表戦でも森保ジャパンのベンチには遠藤の背番号「6」のユニフォームが掲げられていた。離脱しているものの、前回大会以降キャプテンとしての重責を担ってきた遠藤とチームは固い絆で結ばれている。

森保ジャパンが“新しい景色”を見るべく挑むラウンド32のブラジル代表戦は、日本時間30日の2:00にキックオフを迎える。