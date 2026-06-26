FIFAワールドカップ2026・グループD第3節が25日に行われ、トルコ代表とアメリカ代表が対戦した。

開催国のアメリカ代表はここまで2連勝を収めており、すでに首位での決勝トーナメント進出を決めている。一方、2試合で62本のシュートを放ちながら、無得点での2連敗を喫しているトルコ代表はグループステージ敗退が決定している。

試合は3分にコーナーキックからファーサイドに待っていたオーストン・トラスティが、ワントラップから流し込んでアメリカ代表が先制に成功した。

それでも、10分にはアルダ・ギュレルが同点弾を決め、トルコ代表は今大会待望の初ゴールを挙げた。さらに、31分には左サイドを崩したところの折り返しにオルクン・コクチュが合わせて逆転に成功した。

しかし、後半開始早々の49分にはロングスローのこぼれ球に反応したセバスチャン・バーホルターが右足を振り抜いてアメリカ代表が試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま終了かと思われた90＋8分にカーン・アイハンがこぼれ球を押し込んでトルコ代表が勝ち越し弾を挙げ、3－2で劇的逆転勝利を収めた。

この結果、初黒星を喫したアメリカ代表だが、首位通過となった。一方、トルコ代表は24年ぶりのW杯出場で1勝を収めて大会を終えている。なお、決勝トーナメントに進出したアメリカ代表はラウンド32でグループBを3位で終えたボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦が決定している。

【スコア】

トルコ代表 3－2 アメリカ代表

【得点者】

0－1 3分 オーストン・トラスティ（アメリカ代表）

1－1 10分 アルダ・ギュレル（トルコ代表）

2－1 31分 オルクン・コクチュ（トルコ代表）

2－2 49分 セバスチャン・バーホルター（アメリカ代表）

3－2 90＋8分 カーン・アイハン（トルコ代表）

【動画】トルコ代表が今大会初白星も敗退…首位通過のアメリカ代表は初黒星