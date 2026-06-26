日本代表GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）が、スウェーデン代表戦を振り返った。

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節が現地時間25日に行われ、日本代表はスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然が先制点を挙げたものの、62分にアンソニー・エランガに同点弾を許して、1－1のドローに終わった。それでも、日本代表は2位での決勝トーナメント進出を果たしている。

フル出場した鈴木はこの試合でも好セーブを連発したが、同点弾を許した場面については「クロスではなく、シュートだったと思うので、僕としてはもう行き来った方が良かったのかなと反省しています。取れるボールだったなっていうのは、率直に試合が終わった感想としては映像も見て思います」と反省を口にした。

それでも、鈴木は「3試合通して、1試合目は先制されながらも追いつく展開で、2試合目は自分たちが先制しましたし、3試合目、今日は先制した中でも追いつかれるという流れになりましたけど、最終的に負けてないということがプラスだと思います」と1勝2分けでグループステージを終えた手応えを口にした。

そして、「2試合目はクリーンシートできましたけど、今日のゲームもクリーンシートを達成できなかったというのは、キーパーとして結果を見たら残念になる」と失点したことを悔やんだ一方で、「失点を少なくして、チームに安定感を与えるというところが少しずつできている。3試合を終えて、次の4試合目ということも意識したいと思いますし、僕としてはまだ何も成し遂げてないと思うので、次が本当に重要になるかなと思います」と前を向いた。

2位で決勝トーナメントに進出したことで、ラウンド32ではグループCを首位通過したブラジル代表と対戦する日本代表。鈴木は「決勝トーナメントでも、僕たちとしては決勝だと思って臨むだけだと思いますし、次の試合から90分だけではなくて、延長、PKと、1試合全体を通して、僕としては勝てるようにしっかり準備していきたいです」と意気込みを語りながら、次のように続けた。

「これから相手の分析を進めていきますけど、中3日ということでよりタフな戦いになります。でも、タフだからこそ日本の力が出せると思うので、この状況を楽しんで次に向かっていきたいと思います」

【ハイライト動画】前田大然が先制弾も日本代表はスウェーデン代表とドロー