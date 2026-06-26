スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが、日本代表戦を振り返った。

現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で、スウェーデンは日本と対戦した。グループ3位で最終戦に臨んだスウェーデン。3位での通過を確実なものとするためにも、最低でも引き分けたい中で、ギェケレシュは先発出場。アレクサンダー・イサク、アンソニー・エランガとの3トップを形成した。

試合は前半は0ー0のスコアレスで終えた中、日本が後半早々に前田大然のゴールで先制する展開に。1点ビハインドとなったスウェーデンだったが、エランガがカットインから左足シュートを叩き込んで早々に同点に。その後も押し込んだが、日本の守備を崩しきれずに1ー1のドロー。3位に終わったものの、グループステージ突破が確定した。

この試合では自身がロングボールのターゲットとなるなど、日本ゴールを目指したギェケレシュだったが日本の激しいマークにあう事に。スウェーデンメディア『SVT』のインタビューでは「まともに足で立っていられないほどなのに、ファウルをまったく取ってもらえなければ、イライラもするしフラストレーションも溜まった」と、主審の判定に苛立っていたと明かした。

試合中に何度も主審への怒りを露わにしていたギェケレシュ。「感触自体は悪くなかった。ロングボールでかなり競り勝っていたし、マイボールにできていた」と、プレーには一定の手応え。ただ、「ボールを収めているのに、なぜフリーキックがもらえないのか分からない。そういう時もあるが、少なくとも相手を消耗させることはできただろう」と、対峙した日本の守備陣を抑えられてはいたとした。

判定に不満はありながらも、自身のタスクをこなす事に集中したというギェケレシュ。「僕はハードワークを続けてチャンスを作り出すだけだ。自分にできるのはそれだけだし、逆にちょっとした起爆剤にもなった」と、イライラを力に変えてプレーしていたとした。

最終的にはスウェーデンは3位でグループステージ突破が決定。相手こそ決まっていないが、目標の1つは達成された。「もちろんホッとしている」と語るギェケレシュは、「目標はグループリーグを突破する事だった。本当は1位突破を狙っていたが、前節の結果を受けて、2位を狙いに行った。引き分けて次のステージに進めたことは、間違いなく『合格点』だ」と、勝って2位を目指していたことを明かしながらも、無事にラウンド32に進めたことを喜んだ。