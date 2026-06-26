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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、ウィル・スミス捕手の負傷離脱によって出場機会を増やしている。様々な言動が物議を醸しているラッシングについて、デーブ・ロバーツ監督がコメントした。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。



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ドジャースは今季のラッシングの成長に大きな手応えを感じている。スミスが離脱する中でも、捕手のポジションで大きな穴を感じさせなかったことは、チームにとって大きな意味を持つ。











一方で、今季はラッシングの競争心の強さが批判を招く場面もあった。暴言や危険なプレーによって相手球団と不穏な空気となる場面が複数あり、同僚からはより慎重になるよう求められているという。



ラッシング自身も以前、「相手球団からそういう選手だと思われたくはない」と語っている。嫌われるなら、発言の内容ではなく、野球選手としての実力やグラウンド上での素晴らしさによって嫌われたいという考えだ。



様々な問題を引き起こすラッシングについて、ロバーツ監督は「表には出ないかもしれないが、感情を爆発させた後でも、彼はうまく気持ちを立て直し、次のプレーや捕手としての役割に集中し直している。彼の成長には試合中の切り替えが必要であり、その対応はより迅速でなくてはならない」と言及した。





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