FIFAワールドカップ2026・グループF第3節（最終節）が現地時間25日に行われ、日本代表はスウェーデン代表と1－1で引き分けた。この結果、グループFで2位となり3大会連続の決勝トーナメント進出が確定した。

引き分け以上で決勝トーナメントへ自動進出する2位以内が確定する状況だった日本は、後半立ち上がりに巧みな連携から前田大然がネットを揺らしたが、6分後にアンソニー・エランガに強烈なシュートを叩き込まれて同点に。終盤には日本人史上初のワールドカップ5大会連続出場となる長友佑都をピッチに送り込むなど積極的な交代策に打って出たが勝ち越し点は奪えず、1－1のドローで試合終了となった。

3試合連続でスタメンに名を連ねた鈴木彩艶は1失点こそ喫したものの、65分にアレクサンデル・イサクのミドルシュートをスーパーセーブ。後半アディショナルタイムにもエランガとイサクのシュートを弾き出し、勝ち点「1」の獲得に大きく貢献した。

「追いつかれた後で相手の流れになった中で最少失点で抑えたこと、勝ち点『1』を最低限取るということを達成できたと思うので、負けない勢いで次に向かえるということはポジティブに捉えられると思います」と一定の手応えを示した守護神は、次のように試合を振り返った。

「相手の個の強さはありますし、1対1で勝てなくてもカバーリングをしっかりすることは大事なので、コンパクトさのコーチングはしていました。クロスに対しても出られるところは出ようと心掛けていたので、堅い守備ができたと思います」

決勝トーナメント初戦となるラウンド32では、“王国”ブラジル代表と対戦することに。鈴木は「次は一発勝負で勝つしかないと思うので、しっかり準備して良い準備で臨めるようにしたいと思います」と意気込みを示した。

日本とブラジルの一戦は、日本時間30日の午前2時にキックオフされる。