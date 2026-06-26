日本代表MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がスウェーデン代表選を振り返った。

現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。

グループ2位で最終戦を迎えた日本。3位のスウェーデンとグループステージ突破を決める戦いの中、前半は0ー0で終了。後半に入ると56分には、堂安律のパスを受けた前田大然が落ち着いてボックス内で流し込んで日本が先制。しかし、スウェーデンは62分にアンソニー・エランガが左足ミドルシュートを決めて1ー1の同点に。スウェーデンが逆転を目指して攻め込む中で、日本はしっかりと最後まで守り切り1ー1のドローに終わった。

3試合連続で先発出場し、この試合ではボランチでプレーした鎌田。「相手の2枚が強力だと思ったんですけど、エランガ選手も入ってきて3枚。前線が強烈だったので、僕とアオ（田中碧）でしっかりリスク管理をしながら」と振り返り、「ロングボールが多い中で、できるだけセカンドボールを拾えるようにっていうのをやってました」と、相手の狙いを止めるために動いていたとした。

先制した中で、早いタイミングで追いつかれてしまったが、オランダ代表戦でも見られた円陣を組むことに。「自分たちのポジションに戻るのが少し遅く、相手に押し込まれるような形になっていたので、できるだけ早く戻ろうという感じ。あとは点を取りにこうという感じだった」と、修正点と残り時間の戦い方を確認していたとした。

次は中3日でラウンド32のブラジルだ表戦が控えている。鎌田は「自分たちが積み上げてきたものがあるので、変える必要はないと思う」とコメント。「今日も相手の失点の時に、オランダ戦に似たような失点の仕方だった」と、右サイドからカットインされて左足で決められた似た形での失点を反省。「そこをしっかりはっきりさせて、自分たちがもっとカウンターを鋭くできると思う。良いシチュエーションを作れそうなところでなかなか前に行けていなかったので、もう少し良いカウンターをしないと、ブラジルのような相手には常に守備をするような形になると思うので、しっかりやっていきたい」と、攻撃面でもしっかりと改善して臨みたいとした。

日本とブラジルのラウンド32は、6月30日（火）の2時キックオフ。地上波ではフジテレビ、インターネットではDAZNで配信される。

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