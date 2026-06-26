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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は今季、不振に苦しむシーズンを過ごしている。その中でワシントン・ナショナルズのCJ・エイブラムス内野手と並んでオールスター選出の可能性を残している状況について、厳しい声もあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のブラッド・ワカイ記者が言及した。



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今季のオールスターファン投票フェーズ1の結果で、エイブラムスはベッツ選手とともに、ナ・リーグ遊撃手部門の上位2人に入った。











しかし、ここまでの成績を比較すれば、エイブラムスとベッツの間には大きな差がある。25日（日本時間26日）時点でエイブラムスは打率.287、本塁打17、打点57を記録しているが、ベッツは、打率.230、本塁打9、打点21となっている。



この2人の成績を見れば、エイブラムスがナ・リーグのスタメン遊撃手にふさわしいことに疑いはない。ほぼ全ての指標でベッツを上回り、本塁打も約2倍、打点は約3倍となっている。



両選手の大きく開いている成績についてワカイ氏は「今季のこれまでの成績を比較すると、エイブラムスの活躍ぶりが際立っている。それにもかかわらず、フィールドでの成績が選考基準に含まれていないのはとても残念だ」と言及した。





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