







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで今一つ結果を残せていない選手がいる。遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督はここまでの不振についてそこまで深刻視してはいないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のベッツは序盤に右腹斜筋損傷で一時離脱を強いられた影響もあってか、日本時間23日終了時点で44試合、打率.214、8本塁打、19打点といった数字にとどまっている。一方、直近6試合では20打数6安打と復調気配を漂わせている。











同メディアは「6月9日以降、ベッツは打率.283、2本塁打、2打点をマークしている。ロバーツ監督は『スイングの状態が良く、強い打球を打てているから自信を持てているんだと思う。ここ数週間は良い当たりをしていたが、運に恵まれなかっただけだ。最近は、ポテンヒットのような形でも何本かヒットが出るようになってきた』と語った」と言及。



続けて、「彼はゴロを減らすことを意識して取り組んでいるが、同監督は『大事なのは、しっかり芯で捉えることだ。数週間前を振り返ると、打てる球なのにしっかり捉えるのではなく、打球を上げようとし過ぎていたと思う。今の彼はただ強い打球を打てている。ゴロになる打球もあるだろうし、それは避けられないことだが、以前よりも一貫して正しい形で球を捉えられるようになっていると思う』と述べている」と記している。



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