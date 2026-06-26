FIFAワールドカップ・グループF第3節（最終節）が現地時間25日に行われた。

引き分け以上で2位以内が確定する状況だった日本代表は後半立ち上がりの56分に菅原由勢、上田綺世、堂安律が絡んだ巧みな連携から、相手DFラインの背後を取った前田大然がネットを揺らして先制したが、62分にアンソニー・エランガに強烈なミドルシュートを叩き込まれ同点に。75分には日本人初のワールドカップ5大会連続出場となる長友佑都をピッチに送り込んだが、勝ち越し点は奪えず1－1の引き分けに終わった。

初戦で日本と引き分けたオランダ代表は開始早々の3分にオウンゴールで先制すると、そのわずか4分後にはセットプレーからブライアン・ブロビーが追加点。後半の立ち上がりにハゼム・マストゥリに追撃の1点を許したが、62分にコーナーキックからヤン・ポール・ファン・ヘッケがネットを揺らし、3－1で勝利した。

この結果、オランダがグループ首位通過を決め、日本は2位で3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。ラウンド32はオランダがモロッコ代表、日本がブラジル代表と対戦する。勝ち点を「4」まで積み上げたスウェーデンもグループステージ突破が確定。指揮官交代に揺れたチュニジアは3連敗で大会を去った。

グループFの最終順位と試合結果は以下の通り。

◼︎順位表

※カッコ内は（勝ち点／得失点差／得点／失点）

1位 オランダ代表（7／＋6／10／4）

2位 日本代表（5／＋4／7／3）

3位 スウェーデン代表（4／±0／7／7）

4位 チュニジア代表（0／-10／2／12）

◼︎試合結果

▼第1節

オランダ代表 2－2 日本代表

スウェーデン代表 5－1 チュニジア代表

▼第2節

オランダ代表 5－1 スウェーデン代表

チュニジア代表 4－0 チュニジア代表

▼第3節

チュニジア代表 1－3 オランダ代表

日本代表 1－1 スウェーデン代表