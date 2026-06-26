『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節のスウェーデン代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
前節のチュニジア代表戦からの変更は3枚。DFラインは瀬古歩夢が冨安健洋に代わり、板倉滉、伊藤洋輝と先発出場。また、ボランチは田中碧と鎌田大地が起用され、佐野海舟はベンチスタート。シャドーには堂安律と前田大然の起用が予想される。
日本はすでにグループステージの3位以内での突破が確定。このスウェーデン戦で引き分け以上の結果を残すと2位以上、敗れると3位でのグループステージ突破となる。グループステージの最終戦となるスウェーデン戦は、『ダラス・スタジアム』（アメリカ）で開催。日本時間の6月26日（金）8時からのキックオフを予定しており、試合の模様はNHK総合とBSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
7 田中碧（リーズ／イングランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
5 長友佑都（FC東京）
16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
▽FW
6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
※メンバー外
8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）