FIFAワールドカップ2026・グループE最終節が現地時間25日に行われ、エクアドル代表とドイツ代表が対戦した。

ここまで勝ち点1のグループ3位に位置するエクアドル代表は、グループステージ突破には勝ち点3が必要な状況。対するドイツ代表はグループ首位での突破が確定しているものの、大幅にメンバーを入れ替えることなくフロリアン・ヴィルツやカイ・ハヴァーツといった主力が引き続き先発メンバーに名を連ねた。

先手を奪ったのはドイツ代表。開始2分、左サイドでのスローインからアレクサンダル・パヴロヴィッチ、ヴィルツとパスをつないで、最後はボックス中央からレロイ・サネがシュートを流し込んだ。いきなり窮地に立たされたエクアドル代表だったが、今大会初スタメンに抜擢されたニルソン・アングロがチームを救う。9分、高い位置でのボール奪取後、ボックス手前でボールを持ったアングロが右足を一閃。対応したDFの股下を抜けたシュートがゴール右に決まり、試合を振り出しに戻した。

その後はエクアドルが押し込む展開が続いたが、次の1点は生まれずにハーフタイムに突入。後半に入ると、エクアドル代表は勝利のための1点を奪うべくさらに攻勢を強めるが、GKマヌエル・ノイアーが守るゴールから2つのゴールを奪うには至らない。

だが、後半ハイドレーションブレイク明けの77分、エクアドル代表が遂にこじ開けることに成功。左コーナーキックの場面、ペドロ・ビテが蹴ったインスイングのボールを、ニアサイドに飛び込んだケビン・ロドリゲスが頭で逸らし、GKノイアーの前にポジションを取ったゴンサロ・プラタが押し込む。セットプレーから、エクアドル代表が逆転ゴールを奪った。

試合はこのままタイムアップ。ドイツ代表は3連勝こそ逃したものの、2勝1敗と上々の成績で、優勝を果たした2014年のブラジル大会以来となる決勝トーナメントへ進むこととなった。ラウンド32では、グループA、B、C、D、Fいずれかの3位チームと対戦する。

一方で、エクアドル代表は今大会初勝利を記録し、グループEの戦いを3位で終えた。だが、現状の“最低ライン”を上回る勝ち点「4」、得失点差「0」のため、2006年のドイツ大会以来となるグループステージ突破が決定した。

【スコア】

エクアドル代表 2－1 ドイツ代表

【得点者】

0－1 2分 レロイ・サネ（ドイツ代表）

1－1 9分 ニルソン・アングロ（エクアドル代表）

2－1 77分 ゴンサロ・プラタ（エクアドル代表）

【ゴール動画】エクアドルがドイツに劇的逆転勝利！