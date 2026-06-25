「悪夢のような1年」千賀滉大がブルペン転向！？　深刻な数字並ぶ。成績低…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は6月24日（日本時間25日）、先発ローテーションを外れてブルペンに転向することが発表された。深刻な現実を突きつけられた形での決断だと、米メディア『MLBトレード・ルーモアーズ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアによると、過去1年間で50イニング以上を投げた332人の投手の中で、千賀の防御率7.62は最低だったという。











制球面の不安も際立っており、四球率14.2%はワースト6位に位置する。



さらに被本塁打の多さも深刻で、複数の指標が同時に最悪水準に達するという異例の苦境に立たされている。



まさに「悪夢のような1年」だと、同メディアは捉えた。



これほど複合的な問題を抱えた投手が先発ローテーションに留まり続けることは難しく、ブルペン転向は避けられない判断だった。



今季の成績を振り返ると、開幕直後の2試合こそ一定の成果を残したが、それ以降は急激に崩れた。



その後の登板では16回を投げて27失点という壊滅的な数字が続いており、毎回マウンドに上がるたびに大量失点を重ねる状況となっている。



先発として起用を続けることは現実的ではなく、メッツはついに方針転換を決断した。



球団にとって難しいのは、千賀との契約がまだ残っているという現実だ。



5年総額7500万ドル（約121億5000万円）という大型契約は容易に切ることができない縛りとなっており、ブルペン転向もその中での苦肉の策という側面がある。



同メディアはメッツが成績改善を期待してこの判断を下したと分析しており、球団が大きなリスクを背負っていることを示している。



先発からブルペンへの転向は、野球選手にとってキャリアの転機ともなり得る変化だ。



ただし、ブルペンでより短いイニングに絞った登板で制球や球威を取り戻せるかどうかは、実際に投げてみなければわからない。



その成果次第で、メッツの対応が大きく変わる可能性もある。



同メディアは、ブルペンでも成績が上向かない場合には「放出も選択肢になり得る」と伝えている。



かつてのエース候補として海を渡った千賀にとって、この転向が再起のきっかけとなるか、それとも更なる苦境の入り口となるか、今後の投球が試される。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】