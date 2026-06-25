







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、左足の骨棘で負傷者リスト（IL）に入っていたブロック・スチュワート投手がメジャーに復帰した。チームにとっても本人にとっても待望の復帰となるが、米メディア『ドジャースウェイ』は、トレード戦略に影響を与える可能性に言及している。



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スチュワートは昨年7月末にミネソタ・ツインズから加入したが、同年9月に右肩手術を受けた影響で今季は開幕からIL入り。その後5月初旬に一度復帰したものの、直後に再離脱していた。











同メディアは「月曜日、ドジャースは彼を再びアクティブロースターに復帰させた。彼が復帰後にどれだけ良い投球を見せられるかは、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏とフロント陣が、今年のトレード期限までにどれほど積極的に補強へ動くかを決定する要因の一つになるかもしれない」と言及。



続けて、「良い投球ができるかどうかだけでなく、健康を維持できるかどうかも重要なポイントだ。願わくは、これまで彼を悩ませてきた信じられないほど不運なタイミングの故障がもう終わり、シーズン終了まで大きな問題なくプレーできることだろう。現時点ではブルペン補強が急務なわけではない。だが、ドジャースファンは状況が一瞬で変わり得ることもよく分かっている」と記している。



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