「本来の調子ではなかった」今永昇太、3被弾も6回途中で白星！　米紙は懸…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は6月24日（日本時間25日）、ニューヨーク・メッツとのダブルヘッダー第2試合に先発し、6回途中4失点ながら白星を手にした。最高のピッチングとは言えない内容だったにもかかわらず、勝利を収めた経緯を米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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今永は5回3分の1を投げて4安打4失点4奪三振という成績を残した。











最大の問題は3本塁打を浴びたことで、いずれもフォーシームを痛打されたものである。



球速にわずかな低下も確認されており、ここ数試合で積み重ねてきた復調の勢いにブレーキがかかった形となった。



それでもカブスが勝利を収めることができたのは、メッツが試合の流れを自ら手放したからだ。



メッツはこの試合で6つの失策を犯し、何度もカブスに追加点のチャンスを与えている。



相手の大量失策があって初めて成立した白星と言ってよく、今永としても複雑な思いが残る内容だったはずだ。



同メディアは「本来の調子ではなかった」とした上で、今永の投球内容を端的に評し「残念な内容」だとしている。



3本の被本塁打と4失点は成績を確実に傷つける数字であり、たとえ勝利投手の権利を得たとしても、その価値が大きく割り引かれることは避けられない。



一方で、今季の大局的な数字は安定している。



ERCは4.40で、投球内容から割り出される中堅先発の期待防御率としては十分な水準にある。



今回の3被弾が単発のばらつきなのか、フォーシームへの対応に構造的な問題があるのかが、次回以降の登板で問われることになる。



ポストシーズン争いを続けるカブスにとって、エース格の今永が安定して7回以上を投げ切れるかどうかは、後半戦の大きな鍵となるだろう。



今回は相手の大量失策に助けられた白星だが、次戦以降は自らの力でチームを引っ張ることが求められる。



フォーシームの修正と被弾を防ぐ配球の工夫を加えながら、本来の投球を取り戻せるかに注目が集まりそうだ。



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