「すぐに立ち直った」村上宗隆不在も粘り強さを発揮！　スイープ後の首位…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手はハムストリング負傷によるIL（故障者リスト）入りが続いているが、チームはクリーブランド・ガーディアンズとの3連戦シリーズを勝ち越し、主砲不在でも底力を発揮した。その粘り強さを、米メディア『ダ・ウィンディシティ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ホワイトソックスはこのシリーズの直前、デトロイト・タイガース戦で3連敗（スイープ）を喫したばかりだった。











第1戦は波乱の展開となり、クローザーのセランソニー・ドミンゲス投手がセーブに失敗するという苦しい場面があったものの、チームはそこから粘りを見せ、逆転勝利でシリーズ初戦を制している。



第2戦も接戦となったが、ホワイトソックスは最後まで集中を切らさず白星を手にした。



そして、第3戦はシリーズ最大の山場となり、10回延長の末に惜しくも敗れている。



それを踏まえ、同メディアは「デトロイトでの屈辱的なスイープの後、意気消沈してもおかしくなかったが、彼らはすぐに立ち直った」と評価。



ホワイトソックスの強みについては「少なくとも近年のチームメンタリティよりも遥かに自信に満ちている」とし、劣勢に立たされても自信を失わないメンタルの強さにあると主張している。



このシリーズで示したような粘り強さが積み重なれば、再建途上の若いチームにとって今後のシーズンを戦う確かな土台となっていくはずだ。



また、同メディアは村上に関して「復帰は間近」と伝えており、主砲が戦列に戻れば、このホワイトソックスが相手にとっていかに手強い存在となるかは想像に難くない。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】