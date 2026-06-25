







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は24日（日本時間25日）、敵地ミネソタ・ツインズ戦に「1番・投手」で二刀流出場。この日バッテリーを組んだのはダルトン・ラッシング捕手だったが、パスボールによる失点があり、様々な声が集まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。



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大谷はこの日、6回（89球）を投じ、被安打5、奪三振8、与四球2、失点3を記録し、8勝目を挙げた。











大谷はこの日喫した失点3を2回に一挙に失うことになったが、その中にはラッシングのパスボールによる失点も含まれていた。さらに、審判の判定を巡ってのチャレンジを要求する場面でも、大谷とラッシングで意見が合わないケースがあった。



大谷は今季、ウィル・スミス捕手とのバッテリーで最初の10試合の先発登板を自責点5で凌いでいた。しかし、ラッシングとのバッテリーでの2試合の先発登板では、この試合に入るまでで自責点7を許していた。



ラッシングのミスが目立ったこの試合について同メディアは「彼にとって苛立たしい1日だった。序盤から大谷との息が合っていないようで、最初の3打席で三振3を喫した。フレディ・フリーマン内野手、デーブ・ロバーツ監督、マーク・プライアー投手コーチ、そしてドジャースのメンタルコーチまでもが、ダグアウトで彼に声をかけた」と綴っている。





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