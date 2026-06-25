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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、今季序盤に苦しんでいたが、ここ最近は打席で結果を出し始めている。しかし、デーブ・ロバーツ監督は、まだベッツが不振を脱したと見ていないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。



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ベッツは9日（日本時間10日）以降、13試合で57打席に立ち、打率.283、出塁率.333、長打率.453、二塁打3、本塁打2、打点2を記録している。数字の面でも、少しずつ状態が上向いているようだ。











ここ数週間、ベッツは強い打球を打ちながらも、なかなか結果に恵まれない場面があった。それでも最近は安打も出始めており、打席の質や打球の強さが改善していると評価されている。



ベッツはゴロを減らすことにも取り組んでいるようだ。ロバーツ監督は、それがより強いコンタクトと良い結果につながっていると見ている。



しかし、ロバーツ監督はベッツについて「一言でまとめるとすれば、彼はまだ模索中だ。彼は模索し続け、なかなか調子が定まらなかった。それでも、今の彼のコンディションやスイングへの納得度、そして結果も出始めていることを考えると、我々は良い位置にいると思う」と言及した。





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