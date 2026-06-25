







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、カイル・タッカー外野手を大型契約で獲得した。当初はいい補強ができたと評価する声が多数だったが、今季ここまで不振が続いていることもあり、獲得は失敗だったと評価が覆りつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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タッカーは昨オフ、4年2億4000万ドルという大型契約でドジャース入り。しかし、今季は日本時間23日終了時点で75試合、打率.234、6本塁打、40打点と、高額年俸には到底見合わないような数字にとどまっている上、同日には背中のけいれんで途中交代するアクシデントにも見舞われている。











同メディアは「問題は、昨年7月以降の彼の状況を正しく把握していれば、今回のミスは容易に回避できたはずだということだ。彼は昨季シカゴ・カブスで長期的な打撃不振に陥り、その状況は2度の故障によってさらに悪化した。さらに、2024年に所属していたヒューストン・アストロズでは、すねの故障を巡る対応が不可解だったこともあり、在籍最後の時期は多くの疑問を残すものとなった」と指摘。



続けて、「獲得当時は彼が来季終了後に契約をオプトアウトする可能性が高いと考えられていたことが、球団にとっての安心材料と見なされていた。しかし、今となってはそれが現実になるとは考えにくい。チームは2029年まで、不良債権を抱え続けることになるかもしれない」と懸念を示している。



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