別の取材で近隣を訪れた際、予定のなかった佐島に、偶然立ち寄ることになりました。

佐島を訪れる際にいつも足を運ぶ、お馴染みの魚屋さん。そこで買い物をしていると、「以前、佐島マリーナの近くにあった人気のお店が、数日前に復活したよ」という耳寄りな情報を伺いました。なんと、お店の方がその場で連絡を取ってくださり、そのご縁に導かれるようにして、さっそく新店舗へと向かうことにしました。

隠れ家感たっぷり！住宅街の中にぽつんと佇む新しい店舗

以前は佐島マリーナの近くで営んでいた『佐島かねき』。移転先となったのは、細い路地がつづくのどかな住宅街の中。そこにポツンと現れたのが今回の新たな店舗です。入口に飾られた華やかなお祝いの花がなければ、一見すると見落としてしまいそうなほど隠れ家感にあふれています。敷地内には3台分の駐車場が用意されていますが、周辺の道路はかなり細め。車で訪れる際は少し注意が必要かもしれません。

夕方の営業時間前に到着したため、入口には「準備中」の看板が掲げられていました。

店先にはオープンを祝うたくさんの美しい花々がずらりと飾られています。

まるで友人の家を訪れたようなこじんまりと落ち着く店内

暖簾をくぐり一歩足を踏み入れると、そこには木の温もりが心地いい、こじんまりとしたアットホームな空間が広がっていました。座席は、親しい仲間と気兼ねなく囲めるテーブル席が2つ。

そして、店主の見事な手さばきを間近に見ながら会話も楽しめるカウンター席には、4名まで座ることができます。

さらに、どこかホッとする小上がりの座敷もありました。中央には円卓が置かれており、大人4名ほどで足を伸ばして、自宅のようにゆったりと寛ぐのにぴったりのスペースです。

地元の客で大賑わい！鮮度抜群な酒の肴の数々

一度お店を後にし、夜の営業時間に再び訪れると、店内はすでに地元のお客さんたちで大賑わい！オープン直後にもかかわらず、早くも地域での注目度の高さと活気が伝わってきます。

案内されたカウンター席でお目当ての地魚料理を注文することに。壁の小さな黒板に書かれた「本日のお造り」に目をやると、なんとそこには生しらす（時価・この日は600円／税込）の文字が！横須賀で生しらすといえば、やっぱり佐島産！佐島に来たら生しらすは外せません。運ばれてきたしらすは、一匹一匹がピッチピチで透明に輝いており、新鮮そのもの。口に運ぶとえぐみや臭みは一切なく、とろとろとした濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。お酒のアテとして最高なのはもちろんですが、贅沢に楽しみたい方には生しらす丼（漁期のみ）も用意されているそうです。

コハダの成魚であるこのしろ（時価・この日は300円／税込）も、本日のお造りの見逃せない一品です。身はねっとり、噛めばしこしことした小気味よい食感で、鮮度の高さが伝わってきます。他のお客さんも次々とオーダーしていた人気メニューです。ここで店主から「わさび醤油に、一味唐辛子を少しパラリとかけて食べるのが、この辺の漁師流の食べ方だよ」と小粋なアドバイスをいただきました。さっそく試してみると、一味のピリッとした辛みが青魚の旨味をグッと引き締め、箸が止まらなくなる美味しさ！地元の海を知り尽くした店主だからこそ教わることのできる、最高の食べ方に出会えました。

地魚のお刺身を満喫しているなか、続いて注文したのがたこからあげ（800円／税込）。こちらは佐島沖で揚がり始めたばかりという、まさにこれからの時期が旬の味覚。店内に居合わせた他のお客さんもみなさん漏れなくオーダーしていました。衣はサクッと香ばしく、噛みしめるとたこ特有のぷりっとした弾力とともに、濃厚な旨味がギュッと広がります！生ものが続くなかで、この温かい揚げ物が最高のアクセント（そしてお酒の最高のアテ）になってくれました。

3年ぶりの復活ストーリーとお腹を満たす至福の主食

厨房で活気よく腕を振るうのは、店主の福本豊仁さん。お店を閉じてからは穏やかなセカンドライフを送られていたそうですが、地元の方々から「もう一度、あのかねきの味を食べたい！」と熱烈な再開を望まれ、一念発起。ご自宅だった場所を改装し、3年ぶりの復活を果たしたのだそうです。聞けば、以前の店舗の半分ほどの広さなのだそう。だからこそ、よりお互いの距離が近くに感じられる温かみがあります。

この日の主役として注文したのが、こちらのおまかせ丼（通常1,500円／税込）。なんとこの日はオープン記念ということで、特別に1,000円でいただくことができました！佐島沖に揚がった地魚を中心に、その時一番美味しい新鮮な旬の味覚が器に美しく並べられています。ひとくち食べるごとに思わず笑みがこぼれてしまうほど、大満足のクオリティです。

お店にはおまかせ握りなど、職人技が光る本格的なお寿司メニューも充実しています。日本酒をじっくり堪能した筆者は、最後に鉄火巻（500円／税込）を注文して締めくくりました。魚の旨味、シャリの塩梅、そして磯の香りが豊かな海苔が三位一体となって、文句なしの美味しさ！お腹も心もすっかり満たされました。

まとめ

偶然の出会いから足を運ぶことになった『佐島かねき』。そこには地域のファンに愛され、3年ぶりの復活を果たした店主の極上グルメが待っていました。

鮮度抜群の生しらすや地元ならではの食べ方でいただくこのしろ、そして職人技が光るおまかせ丼まで、どれを頼んでも間違いなしの美味しさです。アットホームで落ち着く空間は、まるで友人の家に遊びにきたかのような心地よさでした。

新しく生まれ変わった『佐島かねき』で、みなさんもぜひ至福の海の幸を堪能してみてはいかがでしょうか。

なお、お店がある住宅街周辺は道路がかなり細めとなっています。敷地内には3台分の駐車場が用意されていますが、お車で訪問される際はどうぞ安全運転で向かってください。

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