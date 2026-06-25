







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ダルトン・ラッシング捕手とのバッテリーにまだ適応している段階のようだ。今季最初の10先発ではウィル・スミス捕手と組んでいたが、スミスが負傷者リスト（IL）入りして以降は、ラッシングが大谷の球を受けている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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24日（日本時間25日）の試合では、2回裏に大谷がチャレンジを望んだ複数の投球を巡って、ラッシングと意見が合わない場面があった。最初の場面ではラッシングが首を振り、チャレンジすべきではないという意思を示した。次の場面では、大谷に落ち着くよう促すような動きも見せている。











しかし、大谷がラッシングの了承を待たずに自らチャレンジした投球については、結果的に大谷の判断が正しかった。



イニング終了後、デーブ・ロバーツ監督はベンチでラッシングと長く話し込んだ。先週の大谷の登板後、ラッシングは自身と大谷がまだ互いを学んでいる段階だと認めていたが、その状況はまだ続いているようだ。



明らかに息の合っていなかった両選手についてカムラス氏は「大谷は2回に3点を失ったが、その中にはパスボールによる失点も含まれていた。パスボールの後、ラッシングは大谷に対して不満げな様子を見せ、再び両者の足並みが揃っていないことを示唆した」と言及した。







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