MLBオールスターのファン投票で、岡本和真が三塁手部門2位、村上宗隆が一塁手部門3位につけている（日本時間25日時点）。大谷翔平やイチロー氏ら日本人野手がオールスターに選出された例はあるが、内野手となると話は別だ。これまで日本人内野手で選出された選手は一人もいない。岡本が最終投票へ進めば、それだけでも歴史的な出来事と言えるだろう。日本人打者のMLB挑戦の歴史を振り返りながら、その快挙の意味を探る。（文：ニコ・トスカーニ）

[caption id="attachment_271087" align="aligncenter" width="1200"] オールスターの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

今年もMLBの真夏の大イベントオールスターゲーム開催が近づいてきた。

1次投票は6月25日まで行われるが、一塁手部門では村上宗隆（ホワイトソックス）が3位、三塁手部門では岡本和真（ブルージェイス）が2位につけている。

外野手部門では鈴木誠也（カブス）が16位につけている。大谷翔平（ドジャース）は大差をつけて指名打者部門の首位に立っており、連続出場記録の更新がかなり現実味を帯びてきた。

投手は数多くの日本人が選ばれてきたが、野手がこれだけ候補に入ったことはこれまででもあまり記憶にない。

前半戦中の復帰が難しそうな村上と、現時点での得票数が厳しい鈴木は難しそうだが、岡本は継続的に試合に出続けており、1位とは僅差だ。

日本人内野手はいまだ“選出ゼロ”の高い壁

[caption id="attachment_262709" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（左）とトロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]

殿堂入りしたイチロー氏と大谷を除き、日本人打者のMLBでの今までの立ち位置は投手に比べると厳しいものがある。

投手はすでに10人以上がオールスターに選ばれた（登板間隔の規定や故障で出場しなかった選手も含む）が、野手は福留孝介、松井秀喜、イチロー、大谷の4人しか選ばれた選手がいない。

大谷は指名打者兼外野手、残りの3人は全員外野手であり内野手、捕手はいまだに一人も選ばれていない。アジア人まで枠を広げてもチュ・シンス氏が選ばれたことがあるが、彼も外野手である。

まず捕手でプレーしたことがあるのは城島健司氏一人のみである。短期間レギュラーとして活躍したがオールスターとは無縁だった。

以降一人も日本人の捕手がMLBでプレーしたことはなく、恐らく今後も厳しいだろう。捕手の場合、プレーだけで無く言語の問題がついてくる。

スペイン語圏出身の捕手はかなりいるが、スペイン語圏出身の投手も多いのでそこはさして問題にならないのだろう。

日本人のゴールキーパーがヨーロッパで苦戦してきた事情とも共通したものを感じる。ゴールキーパーはコーチング（見方守備への指示）があるため、言葉が話せないと厳しい。投手とのコミュニケーションが必要な捕手と近しい要素である。

遊撃は高い守備力を求められるが、MLBでの遊撃のポジションは身体能力エリートがプレーする魔境である。

日本では桁違いのアスリート能力を誇った松井稼頭央氏ですらMLBでは苦戦し、結局二塁にコンバートされた。アジア人で内野手でゴールドグラブを受賞したのは今のところキム・ハソン（ブレーブス）しかいない。

遊撃、二塁、三塁をすべて「MLB基準で」守れるキムはアジア人としては破格の存在と言えるだろう。

二塁は井口資仁氏がレギュラーとしてプレーしたがオールスターとは無縁だった。井口氏は日本では最強クラスの強打の二塁手だったが、それですら並みのレギュラーになってしまった。二遊間を守れる西岡剛氏は2年間の大半がマイナーだった。

一塁と三塁については筆者の記憶にある限り、ひとりもノミネートすらされたことが無い。岩村明憲氏はタンパベイ・レイズ時代に三塁を守っていたが、前半戦で長期離脱したので候補になっていなかったはずである。（当時のノミネート記録までは確認できず）

二年目以降は二塁にコンバートされたので勿論ノミネートされていない。

一塁は筒香が守ったことがあるが、筒香の1年目はコロナによる短縮シーズンでオールスターが開催されず、二年目以降は規定打席にも到達できなかったためノミネートされていない。日本では本塁打王になった中村紀洋氏は通算わずか17試合しか出場していない。

一塁と三塁は二遊間に比べると守備の重要度が低く、打撃力を期待されるポジションである。

岡本和真が挑む“史上初”の快挙

[caption id="attachment_262845" align="aligncenter" width="1200"] トロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]

今までの日本人のMLB挑戦史上、純然たるパワーに劣ると思われがちだった日本人がホットコーナーでレギュラーを確保し、オールスターにノミネートされているのは感慨深い。

日本人打者が強打者のポジションでオールスター候補として票の取り合いをしているのはとても感慨深い（繰り返すが指名打者で起用され続け毎年オールスターに選ばれている大谷は別格である）

特に一塁はアジア人まで枠を広げても、チェ・イソプ、パク・ビョンホも活躍したと言い難く、チェ・ジマンがレギュラー一塁手として短期間活躍したことがある程度しかない。

村上のようにアジア人がパワーを発揮して、本塁打王争いをし、一塁手部門で一塁手らしい活躍をしてオールスターの候補になる例は初めてである。

今年は怪我の状況的に厳しいだろうが、村上は年齢的にも来年、再来年の可能性が十分ある。

今年、村上より可能性が高そうなのは岡本だ。岡本と三塁手部門暫定一位のジュニオール・カミネロ（レイズ）は第2回中間発表時点で、約2万8000票の差しか無くかなりの接戦になっている。

カミネロと岡本は成績的にも大きな差は無く、スター三塁手のホセ・ラミレス（ガーディアンズ）が今季ここまでやや低調と、岡本にとって幸いなことにそれほど強力なライバルがいない。

恐らくこれから球団は最後のひと押しキャンペーンをするだろうし、カナダと日本の野球ファンは岡本を推すだろう。

岡本がこのまま上位2人に残れば6月29日に始まる第2段階の投票へ進むことになる。それだけでも十分快挙だ。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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