スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が現地時間25日に控える日本代表戦に向けてのスタメンについて言及した。24日、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』が同指揮官のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026でグループFに入ったスウェーデン代表は、初戦でチュニジア代表を5－1で圧倒したものの、第2節オランダ代表戦では1－5と大敗し、ここまで勝ち点「3」を獲得。今大会は48カ国に出場チームが拡大したことから、各グループ3位のチームにも決勝トーナメント進出の可能性が残されており、現在3位のスウェーデン代表にとって、日本代表とのグループステージ最終節は重要な一戦となる。

ここまでポッター監督は開幕節、第2節と同じスターティングメンバーを起用しているが、日本代表戦ではメンバー変更する可能性を示唆している。

「第3節ではフレッシュな選手を起用する可能性は常にある。もちろん、この場でメンバーを明かしたくはないが、大きな変更はない。せいぜい1人か2人だろう」

「ちょっとした戦術的な変更であったり、いくつかのポジションにフレッシュな選手を起用するとかね。いろいろな可能性はあるし、（同じ選手を起用しても）これまでうまくいかなかったことを改善することができるだろう」

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節日本代表vsスウェーデン代表は、日本時間26日8時にキックオフを迎える。

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