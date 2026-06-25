







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。タリック・スクーバル投手を筆頭に複数の大物が獲得候補と目される中、米メディア『ベースボールナウ』は、コスパのいい補強になりそうな選手について言及している。



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獲得候補に浮上したのは、ボルティモア・オリオールズ所属のリコ・ガルシア投手。日本時間25日終了時点で既にキャリアハイ（28登板、2025）を上回る36試合に登板し、3勝1敗11ホールド4セーブ、防御率2.70と投球成績も上々なリリーフ右腕だ。











同メディアは「ブリーチャーレポートのザカリー・ライマー記者は『ドジャースはガルシアを獲得するだろう』と記している。スクーバルではないのかと思うかもしれない。現時点の市場の見方とは異なる予想だ。しかしそれは同時に、強力な先発ローテを作るために必ずしも補強が必要ではない一方、強力なブルペンを構築するにはそれが必要だという認識に基づいている」と言及。



続けて、「彼はファンにはあまり知られていないかもしれないが、メジャー6年目の実績を持つ投手であり、今季はオリオールズで36試合に登板している。もしドジャースがトレード期限までにこれだけの働きを期待できる投手を獲得できれば、ブルペンは理想的な陣容になるだろう」と記している。



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