オリックス、1点リードで中盤へ
オリックスは2回表に先制、3回表にリードを広げた。3回裏にソフトバンクが1点を返したが、オリックスが2-1と1点リードで序盤を終え、中盤戦へと駒を進めた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 2(右)柳町 3(左)近藤 4(三)栗原 5(中)牧原大 6(指)柳田 7(二)今宮 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)前田純
オリックス: 1(左)西川 2(中)杉澤 3(一)山中 4(指)杉本 5(二)太田 6(右)中川 7(遊)紅林 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)髙島
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|68
|27
|39
|2
|.409
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|69
|25
|43
|1
|.368
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|68
|40
|28
|0
|.588
|2
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|69
|37
|31
|1
|.544
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17