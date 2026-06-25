オリックス、1点リードで中盤へ

オリックスは2回表に先制、3回表にリードを広げた。3回裏にソフトバンクが1点を返したが、オリックスが2-1と1点リードで序盤を終え、中盤戦へと駒を進めた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(右)柳町 3(左)近藤 4(三)栗原 5(中)牧原大 6(指)柳田 7(二)今宮 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)前田純

オリックス: 1(左)西川 2(中)杉澤 3(一)山中 4(指)杉本 5(二)太田 6(右)中川 7(遊)紅林 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)髙島

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17