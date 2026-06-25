モーガンとビートルを日常の足にするために｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。1982年モーガン 4/4と1969年VWビートルを所有するマットは、今年の抱負を実現できるのだろうか？

【画像】モーガンとビートルのこまごまとした不具合をコツコツ修繕（写真4点）

今年は愛車のモーガン 4/4をもっと走らせよう！という目標を立てた。長距離の大げさな旅ではなく、退屈な日常の移動を楽しくし、ありふれた時間を特別な出来事にするために。

ガレージで車の入れ替えのために移動する以外でモーガンをちゃんと走らせたのは、実に半年ぶりのことだった。運転席のドアを開けた瞬間、異変を感じた。ドアが落ちたのだ。だが、完全に外れたわけではなかった。それをきっかけに、去年の夏の終わりに済ませておくべきと思っていた作業リストがあって、それらが今も手つかずのままであることを思い出した。

ドアの修理は簡単で、床のカーペットをめくり、ドアヒンジを車体のアッシュ材フレームに固定している貫通ボルトを締め直すだけで済んだ。しかし、最寄りのスーパーマーケットまでのわずか3マイルの短い道のりの間で、作業リストの項目がさらに増えてしまった。①ダッシュボードの警告灯のひとつから色付きのプラスチックカバーが外れたこと。②室内がカビのような質感になっていること。③キーシリンダーの回転がかなり重くなっていたこと。どれも単体で10分以上かかる作業ではないが、それでも対処はしなければならない。ちなみに①はダッシュボードの警告灯に瞬間接着剤を少し付け、②はシートとドアパネルを拭いて、③はキーシリンダーに潤滑剤を少し差せば、それぞれ元の状態に戻った。

他にもまだ作業はいくつも残っているが、それらは一旦後回しにして、4/4に少し乗ったあとは、スバルエンジンを積んだビートルの整備に取り掛かることにした。この車は動くし走るが、助手席側のリアハブ／アクスルアセンブリからのわずかな漏れをずっと無視していた。ロードテストの準備が整った時に直せばいいと思っていて、ついにその時が来た。もうこれ以上無視し続けるわけにはいかない。点検したところ、非常に重要なOリングがハブからなくなっていることがわかった。リビルドキットを注文して取り付けたところ、どうやらオイル漏れは収まったようだ。さらに次の作業として、リアブレーキのスレーブシリンダーも交換することに決めた。

来月までには、日常の細かなトラブルに煩わされることなく、ビートルの慣らし運転ができる準備が整って、少なくとも買い物に行くのが楽しみになるようなクラシックカーがもう1台増えてくれることを願っている。

文：Matt Howell