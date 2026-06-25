今日の運勢 6月26日（金）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月26日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月26日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？心がふっと軽くなり、「これでいいんだ」と思える出来事がありそう。あなたの優しさや思いやりが周りにも伝わり、温かいご縁が広がっていきます。頑張るよりも自然体でいることが開運のポイント。夜は感謝している人を思い浮かべながら、ゆっくり過ごしてみてください。水星と木星が応援してくれるタイミング。心の中で温めてきた想いや言葉を伝えることで、嬉しい展開につながりそうです。遠慮せず、素直な気持ちを表現するのがおすすめ。夜は大切な人へメッセージを送ってみるのも良いでしょう。直感が冴え、必要なご縁や情報が自然と引き寄せられそうです。一人で抱え込まず、人とのつながりを大切にすると心も軽くなります。夜は静かな時間を作り、自分の本音を書き出してみると気持ちが整理できそうです。あなたの魅力が自然と周囲に伝わる日。無理に目立とうとしなくても、笑顔や素直な姿勢が人を惹きつけます。仲間との時間を楽しむことで、新しいチャンスも生まれそう。夜は好きな音楽や趣味で心を満たしてみてください。責任感の強さが信頼につながるタイミング。ただ頑張り続けるよりも、周りと協力しながら進めることで想像以上の成果に。頼ることも大切な力です。夜は一週間頑張った自分をしっかり労わってあげましょう。キロンが牡牛座に入り、新しい自分へと変わる準備が始まります。過去の経験がこれからの大きな財産になるはず。焦らず一歩ずつ進めば大丈夫。夜はこれまで頑張ってきた自分を振り返ってみてください。周りのために動くことが増えそうですが、自分の気持ちも忘れないことが大切です。完璧を目指さなくても十分うまくいきます。夜は好きなお茶を飲みながら、心がホッとする時間を作ってみましょう。人とのバランスを意識するあまり、自分を後回しにしてしまうかも。今日は「私はどうしたい？」を大切にすると流れが整います。夜は鏡を見ながら今日頑張った自分を褒めてあげてください。考えすぎてしまう場面があるかもしれませんが、答えは意外とシンプルです。周りと比べず、自分のペースを大切にしてみてください。夜はスマホから少し離れて、ゆっくり頭を休ませる時間がおすすめです。情報がたくさん入ってきて、少し頭が忙しくなりそう。全部を抱え込まず、本当に必要なものだけを選ぶことが大切です。夜は翌週の予定を整理すると気持ちもスッキリ整うでしょう。思うように進まないことがあっても焦らなくて大丈夫。今は勢いよりも足元を整えることが次の飛躍につながります。夜は自然に触れたり、空を眺めたりして気持ちをリセットしてみてください。自分の思いを優先したくなるときですが、今日は周りとの調和を意識すると流れが穏やかになります。少し立ち止まることで新しい気づきもありそうです。夜は家族や大切な人との会話をゆっくり楽しんでみてください。今日は「自分のため」だけでなく、「誰かと共に」を意識すると運気が広がる日。仲間や家族との会話の中に未来のヒントが隠れています。思いや考えは心にしまわず、素直な言葉で伝えてみて。温かなつながりが、新しい流れを運んできてくれるでしょう。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai