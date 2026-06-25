







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



25日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは柳川大晟投手を一軍登録から抹消した。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







柳川は、2021年育成ドラフト3位で九州国際大付高から入団。191cmの長身から投げる威力抜群のストレートを武器とし、その割合は投球の半数以上を占める。



昨季37試合に登板し、2勝1敗7ホールド11セーブ、防御率1.02とブレイク。一時はクローザーを任された。



迎えた今季は、本格的に守護神としての地位を確立。ここまでリーグ3位の28試合に登板し、リーグ2位の19セーブを挙げる活躍をみせている。



だが、前日24日の千葉ロッテマリーンズ戦では2つの四球を与えた後、山口航輝にフェンス直撃の2点二塁打を浴びて降板。



直近の4試合で失点5、与四球5と安定感をやや欠いており、今回の抹消となった。



開幕からプレッシャーのかかる場面でフル回転してきた今季の柳川。ファームで心身をリフレッシュし、再度一軍戦力に加わりたいところだ。







【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】