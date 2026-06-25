西武・高橋光成が26日の日本ハム戦に先発する。

高橋は球団を通じて「前回登板の反省を踏まえて、この1週間しっかりと調整してきました。自分のボールを投げることを意識して、一人ひとりの打者に集中し、自分らしい投球をしていきたいです。チームにいい流れを持ってこられるよう、長いイニングを投げて勝利に貢献したいと思います」とコメント。

高橋はここまで11試合・80回1/3を投げ、7勝3敗、防御率1.23。日本ハム戦は今季1試合に登板して、7回を無失点に抑え、勝ち投手になっている。