







ロサンゼルス・ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは24日（日本時間25日）、ターゲット・フィールドで行われたミネソタ・ツインズ戦に「4番・遊撃」でスタメン出場。2回に、通算300号となる今季9号本塁打を放った。



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両チーム無得点の2回表、攻めるドジャースはこの回先頭の4番・ベッツが右打席に向かう。



ツインズの先発はジョー・ライアン。昨季13勝を挙げ、今季もここまで5勝（4敗）のエース右腕だ。











カウント3－2からの7球目、インハイに浮き上がってくるようなストレートをベッツが弾き返した。



打球は左中間スタンドのドジャースブルペンに飛び込んだ。これがベッツの記念すべきMLB通算300号、今季第9号のホームランとなり、ドジャースが1点を先制した。



この試合は大谷翔平が“二刀流”として試合に出場。先発投手としては2回に3点を失う苦しい立ち上がりだったが、結果として6回3失点（自責2）、2四球、8奪三振と粘りの投球を見せた。



ドジャースは1－3と逆転される展開となったが、3回に大谷の適時打などで3点を奪って4－3と再逆転。このリードを大谷の後を受けたリリーフ陣が守り切り、4－3でドジャースがツインズを下した。



ベッツはこの試合、4打数3安打と大活躍。直近6試合で10安打、2本塁打と状態が上がってきた。



節目の一打を放った稀代のオールラウンダーが、いよいよ本領発揮でドジャース打線をさらに勢いづけそうだ。























【動画】通算300号！ベッツが今季9号先制ホームラン

MLB Japanの公式Xより













🎉ムーキー・ベッツ通算300号ホームラン！



2回表、フルカウントから

先発 を援護する

今季第9号先制ホームラン！



本日最初の打席、最高のシチュエーションで節目の一発が飛び出しました💥

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【了】