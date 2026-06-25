千葉ロッテマリーンズは、明日6月26日よりマリーンズオンラインストア限定で愛斗外野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。

愛斗外野手は 6月19日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム)に 9番センターで先発出場し、6回裏の攻撃で楽天の柴田大地投手よりレフトへ満塁ホームランを放ち、移籍後初ホームランを記録。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

＜愛斗外野手 コメント＞

「いつも熱いご声援ありがとうございます！マリーンズでの初アーチを満塁ホームランという最高の形で打つことができて嬉しいです。ぜひこの記念グッズと一緒に、球場へ見に来てください！」

＜愛斗外野手「移籍後初ホームラン記念グッズ」 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル(限定49個、証明書付き)：17,000円。

・直筆サイン入りボール(限定49個、証明書付き)：20,000円。

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円。

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円。

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円。

・トートバッグ：4,000円 ※全て税込み。販

売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分より受注しています。

その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。※ 直筆メッセージデザインはプリントデザインです。

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【了】