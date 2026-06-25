ロッテのアンドレ・ジャクソンが26日のソフトバンク戦に先発する。

ジャクソンは球団を通じて「ホークスは上位にいるチームなので自分たちにとっては重要なカードだと思うので、初戦しっかりと勝ちに行きたいです。自分の役割はわかっているので、しっかりとした投球でチームに、勝ちを作る・チャンスを与えられるような試合にしたいです」とコメント。

ジャクソンは今季ここまで12試合・72回2/3を投げ、4勝5敗、3.47。ソフトバンク戦は移籍後初先発となる。