ロッテのアンドレ・ジャクソンが26日のソフトバンク戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「ホークスは上位にいるチームなので自分たちにとっては重要なカードだと思うので、初戦しっかりと勝ちに行きたいです。自分の役割はわかっているので、しっかりとした投球でチームに、勝ちを作る・チャンスを与えられるような試合にしたいです」とコメント。
ジャクソンは今季ここまで12試合・72回2/3を投げ、4勝5敗、3.47。ソフトバンク戦は移籍後初先発となる。
ロッテのアンドレ・ジャクソンが26日のソフトバンク戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「ホークスは上位にいるチームなので自分たちにとっては重要なカードだと思うので、初戦しっかりと勝ちに行きたいです。自分の役割はわかっているので、しっかりとした投球でチームに、勝ちを作る・チャンスを与えられるような試合にしたいです」とコメント。
ジャクソンは今季ここまで12試合・72回2/3を投げ、4勝5敗、3.47。ソフトバンク戦は移籍後初先発となる。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。