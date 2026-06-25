千葉ロッテマリーンズは、8月21日の北海道日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)において、6人組男性ヴォーカルグループ「SHOW-WA」が来場することを発表した。

当日は、「マリーンズ夏祭」として、球場外周にゲームコーナーや屋台グルメが並ぶほか、花火の打ち上げを実施するなどZOZOマリンスタジアム全体がお祭りムードに包まれるイベントが開催される。

「SHOW-WA」は、セレモニアルピッチと試合前の歌唱パフォーマンスを行うほか、イニング間イベントにも出演し、球場を盛り上げる。

「SHOW-WA」の 寺田真二郎さんは、はじめまして！秋元康プロデュースSHOW-WAと申します！この度、「マリーンズ夏祭」に出演させて頂けることになり大変光栄です。幼少期から野球が大好きなメンバーも多く、千葉ロッテマリーンズさんの勝利を全力で盛り上げます！一緒に楽しみまSHOW-WA！！」とコメントしている。

＜SHOW-WA プロフィール＞

昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、

日本を元気にするべく「応募資格25歳以上」という異例の「夢をあきらめるな！オーディション」で3,000人以上の中から結成された6人組男性ヴォーカルグループSHOW-WA。

2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞！2026年10月1日には悲願の日本武道館単独公演の開催が決定！

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