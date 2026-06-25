







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの石垣元気は24日、ZOZOマリンスタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に2番手として登板。2回を投げ3失点という内容だったが、7回に中日の森駿太と見ごたえのある力勝負を演じて空振り三振に仕留めた。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







2－3と1点を追う展開で迎えた7回表、ロッテは先発の西野勇士に代わって昨年のドラフト1位ルーキー・石垣をマウンドに送った。











石垣は先頭の辻本倫太郎を四球で歩かせるが、続く能戸輝夢から151キロのストレートで空振り三振を奪う。



ここで打席に立つのは、2回に今季3号本塁打を放っている8番の森。両チームの若手有望株同士の対決となった。



カーブ2球で1－1となった後の3球目、高めの152キロのストレートを森があえてスイング。これがスタートを切った辻本をアシストし、盗塁成功。1死二塁と局面が変わった。



カウント2－2となった後の6球目、石垣はインハイに渾身のストレートを投げ込んだ。伸び、威力ともに十分の151キロに対して森もフルスイングで応じたが、バットは空を切って三振となった。



石垣はこの試合2回を投げ、2安打3奪三振3失点。



4つの四球を与えるなど制球に課題を残したが、要所に決まった時のストレートの威力はすさまじく、これぞ高卒ドラフト1位右腕というところを見せている。



結果としてロッテは4－6で中日に競り負けたが、両チームのプロスペクトが火花を散らした試合となり、未来のスター候補の躍動に球場からは大きな歓声が上がった。























【動画】有望株同士の力勝負！石垣元気 VS 森駿太



DAZNベースボールの公式Xより













🔥力勝負🔥



石垣元気🆚森駿太



⚾️ロッテ×中日（ファーム）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】