







中日ドラゴンズ 最新情報



25日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは櫻井頼之介投手を一軍登録から抹消した。







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櫻井は、2025年ドラフト2位で東北福祉大から中日に入団した即戦力右腕。











ルーキーイヤーの今季は10試合に登板し2勝4敗、防御率5.66の成績だった。



先発した前日のDeNA戦では、4.1回を投げ7被安打5失点と5回を投げ切ることが出来ず降板。自身4敗目を喫した。



10日のロッテ戦では8回を投げ3失点とゲームを作るなど、秘めているポテンシャルは間違いないだけに、ファームで調子を整え、再び一軍の先発ローテーションに食い込みたい。























【動画】低めのチェンジアップを…櫻井頼之介VS牧秀悟の真剣勝負がこちら

DAZNベースボールのXより



















低めチェンジアップをガツン



ライナーのまま飛び込んだ

牧秀悟 6号ソロ



⚾️中日×DeNA

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【了】