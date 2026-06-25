日本野球機構（NPB）は25日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグ捕手部門では坂倉将吾（広島）が石伊雄太（中日）を抜いて再び3位に上がった。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

269,046 山野太一（ヤクルト）

253,395 高橋遥人（阪神）

111,720 金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

406,521 大勢（巨人）

254,989 星知弥（ヤクルト）

86,700 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

469,465 キハダ（ヤクルト）

219,688 岩崎優（阪神）

175,375 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

292,177 古賀優大（ヤクルト）

260,705 坂本誠志郎（阪神）

217,811 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

506,251 大山悠輔（阪神）

239,310 オスナ（ヤクルト）

190,080 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

395,655 中野拓夢（阪神）

268,676 牧秀悟（DeNA）

188,121 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

599,877 佐藤輝明（阪神）

247,716 武岡龍世（ヤクルト）

147,456 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

384,089 長岡秀樹（ヤクルト）

351,329 村松開人（中日）

208,773 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

637,445 森下翔太（阪神）

350,241 細川成也（中日）

345,314 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

254,707 伊藤大海（日本ハム）

177,851 平良海馬（西武）

134,312 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

281,041 鈴木昭汰（ロッテ）

241,382 甲斐野央（西武）

238,316 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

312,254 マチャド（オリックス）

291,866 横山陸人（ロッテ）

235,234 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

389,511 田宮裕涼（日本ハム）

239,329 若月健矢（オリックス）

169,996 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

465,342 清宮幸太郎（日本ハム）

356,877 ネビン（西武）

260,447 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

355,238 小川龍成（ロッテ）

316,620 太田椋（オリックス）

244,154 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

505,570 栗原陵矢（ソフトバンク）

279,955 郡司裕也（日本ハム）

187,138 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

289,099 水野達稀（日本ハム）

272,353 友杉篤輝（ロッテ）

209,927 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

530,356 万波中正（日本ハム）

455,686 西川史礁（ロッテ）

410,582 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

481,913 レイエス（日本ハム）

333,991 柳田悠岐（ソフトバンク）

201,912 ポランコ（ロッテ）