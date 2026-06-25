広島・坂倉将吾 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は25日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグ捕手部門では坂倉将吾（広島）が石伊雄太（中日）を抜いて再び3位に上がった。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

269,046　山野太一（ヤクルト）

253,395　高橋遥人（阪神）

111,720　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

406,521　大勢（巨人）

254,989　星知弥（ヤクルト）

86,700　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

469,465　キハダ（ヤクルト）

219,688　岩崎優（阪神）

175,375　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

292,177　古賀優大（ヤクルト）

260,705　坂本誠志郎（阪神）

217,811　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

506,251　大山悠輔（阪神）

239,310　オスナ（ヤクルト）

190,080　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

395,655　中野拓夢（阪神）

268,676　牧秀悟（DeNA）

188,121　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

599,877　佐藤輝明（阪神）

247,716　武岡龍世（ヤクルト）

147,456　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

384,089　長岡秀樹（ヤクルト）

351,329　村松開人（中日）

208,773　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

637,445　森下翔太（阪神）

350,241　細川成也（中日）

345,314　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

254,707　伊藤大海（日本ハム）

177,851　平良海馬（西武）

134,312　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

281,041　鈴木昭汰（ロッテ）

241,382　甲斐野央（西武）

238,316　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

312,254　マチャド（オリックス）

291,866　横山陸人（ロッテ）

235,234　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

389,511　田宮裕涼（日本ハム）

239,329　若月健矢（オリックス）

169,996　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

465,342　清宮幸太郎（日本ハム）

356,877　ネビン（西武）

260,447　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

355,238　小川龍成（ロッテ）

316,620　太田椋（オリックス）

244,154　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

505,570　栗原陵矢（ソフトバンク）

279,955　郡司裕也（日本ハム）

187,138　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

289,099　水野達稀（日本ハム）

272,353　友杉篤輝（ロッテ）

209,927　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

530,356　万波中正（日本ハム）

455,686　西川史礁（ロッテ）

410,582　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

481,913　レイエス（日本ハム）

333,991　柳田悠岐（ソフトバンク）

201,912　ポランコ（ロッテ）