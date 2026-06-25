日本野球機構（NPB）は25日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ捕手部門では坂倉将吾（広島）が石伊雄太（中日）を抜いて再び3位に上がった。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
269,046 山野太一（ヤクルト）
253,395 高橋遥人（阪神）
111,720 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
406,521 大勢（巨人）
254,989 星知弥（ヤクルト）
86,700 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
469,465 キハダ（ヤクルト）
219,688 岩崎優（阪神）
175,375 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
292,177 古賀優大（ヤクルト）
260,705 坂本誠志郎（阪神）
217,811 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
506,251 大山悠輔（阪神）
239,310 オスナ（ヤクルト）
190,080 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
395,655 中野拓夢（阪神）
268,676 牧秀悟（DeNA）
188,121 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
599,877 佐藤輝明（阪神）
247,716 武岡龍世（ヤクルト）
147,456 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
384,089 長岡秀樹（ヤクルト）
351,329 村松開人（中日）
208,773 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
637,445 森下翔太（阪神）
350,241 細川成也（中日）
345,314 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
254,707 伊藤大海（日本ハム）
177,851 平良海馬（西武）
134,312 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
281,041 鈴木昭汰（ロッテ）
241,382 甲斐野央（西武）
238,316 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
312,254 マチャド（オリックス）
291,866 横山陸人（ロッテ）
235,234 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
389,511 田宮裕涼（日本ハム）
239,329 若月健矢（オリックス）
169,996 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
465,342 清宮幸太郎（日本ハム）
356,877 ネビン（西武）
260,447 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
355,238 小川龍成（ロッテ）
316,620 太田椋（オリックス）
244,154 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
505,570 栗原陵矢（ソフトバンク）
279,955 郡司裕也（日本ハム）
187,138 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
289,099 水野達稀（日本ハム）
272,353 友杉篤輝（ロッテ）
209,927 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
530,356 万波中正（日本ハム）
455,686 西川史礁（ロッテ）
410,582 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
481,913 レイエス（日本ハム）
333,991 柳田悠岐（ソフトバンク）
201,912 ポランコ（ロッテ）