カナダ代表は現地時間24日、FIFAワールドカップ2026・グループB第3節でスイス代表に1－2で敗れた。試合後、カナダ代表を率いるジェシー・マーシュ監督が、グループステージの戦いを総括するとともに、決勝トーナメントへの意気込みを語った。

試合はスコアレスで折り返した後半立ち上がりの46分、FWルベン・バルガス（セビージャ／スペイン）に均衡を破られ、1点ビハインドを強いられると、続く57分にはMFヨハン・マンザンビ（フライブルク／ドイツ）に追加点を許す。

後半のハイドレーションブレイク明けの76分には、背後を取ったMFナタン・サリバ（アンデルレヒト／ベルギー）が、見事なファーストタッチから、相手に触られない回転をかけたボールを中央へ折り返し、最後はFWプラミス・デイヴィッド（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）が1点を返す。だが、カナダ代表の反撃はここまで。試合は1－2でタイムアップを迎えた。

この結果、カナダ代表がグループステージで獲得した勝ち点は「4」。他会場で勝利したボスニア・ヘルツェゴビナ代表と並んだが、当該チーム間の成績は引き分け、得失点差で上回ったことで、グループBの2位に入ることが決定。史上初のグループステージ突破が決まった。

試合後、マーシュ監督は「立ち上がりは慎重になりすぎて、攻撃における積極性が不足していた。だが、私はチームがそこからどう反応したか、この試合で見えたポジティブな点にフォーカスしたい」と試合を振り返る。カナダ代表は、引き分け以上でグループステージ首位通過を決められたため、「ハーフタイムには、守備を固めるために5バックに切り替えることを考えたが、そうすればよかったと後悔している」と本音も漏らしたが、繰り返し選手たちへの信頼を強調した。

「このチームに闘志があることは分かっている。どんな瞬間であれ、全力を尽くしてくれる選手たちだ。あとは、細かい場面をどう乗り切るかだ」

カナダ代表はグループBの戦いを首位で終えられたならば、ラウンド16まで母国で戦うことができたが、2位通過となったことにより、ここからはアメリカ合衆国のスタジアムで試合を迎える。「我々は、ここカナダで生まれたこのエネルギーを、そのまま維持したかった。それが非常に残念な点だ。大きな勝利を糧にして、勢いを増していくことこそ、こうした大会では非常に重要だからだ」とマーシュ監督。だが、グループステージの戦いの中でファン・サポーターから受けた大声援に感謝し、アメリカ合衆国の地で、躍進することを誓った。

「この国が感じさせてくれたエネルギーには心から感謝している。我々はロサンゼルスへ向かうよ。そして、依然としてこの国を熱狂させたい。なぜなら、我々は目指していた場所、つまり決勝トーナメントのステージに立つ権利を掴んだからだ」

なお、グループステージの3試合は、キャプテンのDFアルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）が、左ハムストリングの負傷により欠場を強いられた。だが、マーシュ監督は「アルフォンソ・デイヴィスは次の試合には出場できるはずだ」と宣言。既にラウンド32の対戦相手は南アフリカ代表に決まったが、同試合には頼れる“爆速左サイドバック”が戻ってくることとなりそうだ。

【ハイライト動画】カナダは終盤追い上げも、スイスに敗れ2位突破に