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中日ドラゴンズの森駿太は24日、ZOZOマリンスタジアムで行われたファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「8番・三塁」でスタメン出場。2回に、今季3号の2点本塁打を放った。







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両チーム無得点の2回表。攻める中日は無死一、二塁とするが、7番の能戸輝夢が二塁併殺に倒れ、局面は2死三塁となる。











ここで打席には8番の森。ロッテ先発・西野勇士がカウント2－2から投じたストレートを、捌くようなかたちでスイングした。



打球は一直線のライナーとなって、右中間スタンドのホームランラグーンに飛び込んでいった。森の今季3号2ランで中日が2点を先制した。



試合は両チーム点の取り合いとなったが、最終スコア6－4で中日が競り勝った。



左の長距離砲として期待がかかる森。高卒1年目の昨季は二軍で74試合に出場し、リーグ2位の9本塁打を放つなど持ち味を発揮した。



しかし、今季は二軍戦45試合出場で打率.125、62三振と苦しいシーズンを送っている。この本塁打を弾みにしたいところだ。



























【動画】捌くようなスイング、森駿太のファーム3号弾がこちら

DAZNベースボールのXより













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捌くようなスイングでフェンスオーバー

森駿太 ファーム第3号ホームラン



⚾️ロッテ×中日（ファーム）



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【了】