







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの鵜飼航丞は24日、バンテリンドームナゴヤで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「2番・右翼」でスタメン出場。7回の右翼守備で好返球をみせ、本塁タッチアウトで失点を阻止した。







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中日は2－5と3点ビハインドで7回表の守備に就く。中日のマウンドには6回から登板している草加勝が引き続き上がった。











草加は1死から牧秀悟に死球、度会隆輝にはストレートの四球を与えて1死一、二塁。4番の佐野恵太は空振り三振に仕留め、局面は2死一、二塁となった。



続く5番・筒香嘉智が草加のスライダーを引っ張ると、打球は右翼の鵜飼の前へと転がる。三塁コーチャーが腕をぐるぐる回し、二塁走者の牧は三塁を蹴ってホームを狙った。



ここで右翼の鵜飼が、無駄のない送球動作から糸を引いたようなバックホームを披露。ボールは石伊雄太捕手のミットへ一直線に届き、ランナーは本塁でタッチアウトとなった。



これに対してDeNAベンチはリクエストを要求するも、判定は変わらず。球場から大歓声が起こった鵜飼の好守で、中日はこの回を無失点で切り抜けた。



中日は何とか追い上げをみせるが、最終スコア4－6でDeNAに敗北。カード2連勝とはならなかった。



鵜飼は打撃では3打数0安打と振るわず、7回の打席では代打を送られた。鵜飼は今季36安打をマークし、キャリアハイの37安打まであと1本に迫っているが、直近5試合で1安打と調子が下降気味。



攻守で代えの利かない存在となれるよう、さらなる活躍が期待される。

























【動画】糸を引くような送球！鵜飼航丞がノーバンでバックホーム

DAZNベースボールのXより













糸を引くようなバックホーム



鵜飼航丞 見事なノーバン送球

リクエストも判定変わらず



⚾️中日×DeNA

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【了】