1960年代のレーシングエッセンスを受け継ぐケータハムSEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION

ケータハムカーズ・ジャパンが2026年6月19日よりSEVEN 340 SUPERSPRINT EDITIONの販売を開始した。

【画像】日本限定27台となるケータハム「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」（写真7点）

SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITIONの原点は、SEVEN SPRINTとSEVEN SUPER SPRINT。前者は2016年9月9日、後者は翌2017年9月8日に登場し、いずれも大ヒットを記録したモデルである。予想をはるかに上回る反響を受け、SEVEN SPRINTは当初の日本への割り当て台数の20台を60台へと拡大したうえで、早期に受付を終了した。続くSEVEN SUPER SPRINTは企画当初から日本向けに60台を用意し、こちらも早期完売している。

今回のSEVEN 340 SUPERSPRINT EDITIONは、大好評を博した両モデルの1960年代のレーシングエッセンスを受け継ぎつつ、ベース車両を当時のSEVEN 160からSEVEN 340Rへと変更。外装は「SUPER SPRINT」の全6色から人気の4色を厳選し（１.ネイビーブルー＋ホワイトノーズバンド、２.シルバー＋レッドノーズバンド、３.ライトグリーン＋ブラックノーズバンド、４.レッド＋ホワイトノーズバンド）、13インチ Apollo 特別クリームアロイやシルバールマンスタイルメッシュグリル、ユニオンジャックバッジが往年の雰囲気を演出する。

インテリアには Muirhead 製スコティッシュレザー（イネス・タン）、SMITH 製ダイアル、Motolita スポーツウッドステアリング、1960年風バッテリーマスタースイッチを配し、ダッシュプレートには限定ナンバーを刻印。フルカーペットインテリアやヒーター、高輝度LEDヘッドライトなど、通常はオプションとなる装備も標準装備されている。

このように多くの特別装備を備えたSEVEN 340 SUPERSPRINT EDITIONは、車両本体価格12,496,000円（消費税10％込）のワンプライスで、日本限定27台の特別限定車両となる。日本でのデリバリーは2026年冬頃が予定されている。