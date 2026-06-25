いきなりのポール直撃弾…ソフトバンク、“リードオフマン”が8号先頭打者ア…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの正木智也は24日、みずほPayPayドーム福岡で行われたオリックス・バファローズ戦に「1番・一塁」で先発出場。8号先頭打者弾を放つなど、2安打、3出塁の活躍でチームの勝利に貢献した。







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初回、リードオフマンの正木が右打席に向かう。オリックスの先発は田嶋大樹。その2球目、136キロのカットボールを正木が捉えた。











強烈に引っ張った打球が、まるでミサイルのような速さで左翼ポールを直撃。正木の今季8号先頭打者ホームランで、ソフトバンクが幸先よく先制した。



試合は両チーム点の取り合いとなるが、最終スコア8－5でソフトバンクが打ち合いを制し、このカードを1勝1敗のタイとした。



正木はこの試合、4打数2安打1四球と活躍。2024年に記録したキャリアハイの7本塁打を、今季31試合目の出場で早くも塗り替えた。打率.306、OPS.984と打撃の進化を結果で示している。



チームはこの日の勝利で40勝28敗。首位を行く埼玉西武ライオンズと2.5差の2位につけている。























【動画】驚異の打球速度！正木智也が8号先頭打者ホームラン

DAZNベースボールのXより













プレイボール直後の衝撃



正木智也 先頭打者ホームラン

キャリアハイの8号弾

打球速度は脅威の188キロ



⚾️ソフトバンク×オリックス

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【了】