FIFAワールドカップ・グループA第3節（最終節）が24日に行われ、南アフリカ代表と韓国代表が対戦した。

第2節終了時点で開催国メキシコ代表の決勝トーナメント進出が確定したグループAだが、第3節を前に残る3チームすべてに突破の可能性が残されている。初戦でチェコを下して勝ち点「3」を獲得している韓国は、引き分け以上で終われば2位以内が確定するという有利な状況。一方、南アフリカは第2節で勝ち点「1」を獲得し、なんとか踏みとどまっている状況で、2位への浮上するためには勝利が絶対条件となっている。

前半は韓国がボールを保持し、南アフリカがミドルブロックを形成しつつカウンターを狙う構図となる。30分には南アフリカが中盤でのボール奪取から攻め込み、タレンテ・ムバタとエヴィデンス・マクゴパのシュートが立て続けに枠を捉えたが、GKキム・スンギュの好セーブに阻まれた。一方、ソン・フンミンをベンチスタートとする思い切った決断を下した韓国は決定機を作り出すことができず、前半はスコアレスで終了した。

ハーフタイムに3枚替えを敢行し、ソン・フンミンらを投入した韓国は圧力を強めるが、なかなか崩し切ることができない。すると63分、カウンターで左サイドを持ち上がったツェパン・モレミのラストパスからタペロ・マセコがGKキム・スンギュのニアサイドを撃ち抜き、南アフリカが先制に成功した。

リードを許した韓国は終盤にかけて南アフリカを押し込み続けるが、なかなか守備ブロックの中に割って入ることができず。試合は1－0で終了し、勝ち点を「4」まで積み上げた南アフリカが2位で初の決勝トーナメン進出を決めた。一方、3位に転落した韓国は、他グループの結果待ちとなっている。

A組2位となった南アフリカは、決勝トーナメント初戦のラウンド32でグループBを2位通過したカナダ代表と対戦する。

【スコア】

南アフリカ代表 1－0 韓国代表

【得点者】

1－0 63分 タペロ・マセコ（南アフリカ代表）

【ハイライト動画】南アフリカにとって歴史的一撃！ カウンターからGKのニアを撃ち抜く