







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの野村佑希は24日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。5回に、2打席連続となる9号本塁打を放った。







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日本ハムは5－0と大きくリードして5回裏の攻撃を迎える。ロッテのマウンドには先発の河村説人。1死無走者となり、打席に4番の野村が向かう。











野村は前の打席の3回、河村から左翼に8号本塁打を打っている。インコースのストレートを本塁打にされた河村が、この回はどのような配球で勝負するかが注目された。



カウント2－1からの4球目、またもインコースに今度はスライダーが来た。これを野村が完璧に捉えると、打球は左翼席上段に吸い込まれていった。



観客も騒然する2打席連続の今季9号で、日本ハムは6－0とさらに点差を広げた。野村は今季58試合目で早くも昨季の8本塁打を上回り、キャリアハイの13本塁打を大きく更新するペース。長打力開花に期待が高まる。

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試合は日本ハムが7－4で勝利。今カード2連戦をいずれも勝利し、40勝32敗の貯金8としている。



シーズンも半分が終了し、優勝を目指す戦いは後半戦へと突入する。



























【動画】卓越した内角打ち！野村佑希が2打席連続の9号弾

DAZNベースボールのXより











完全に目覚めた



またしても内角を捉えた

野村佑希 2打席連続の9号弾



⚾️日本ハム×ロッテ

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【了】